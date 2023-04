GP Austrália F1: Resultado da McLaren foi muito melhor do que a performance | AutoSport

A McLaren conquistou os seus primeiros pontos apenas na terceira corrida da temporada, mas foram os suficientes para assumir o quinto posto da classificação do mundial dedicado aos construtores. Oscar Piastri conseguiu ainda somar quatro pontos, após ter estado sempre em lugares pontuáveis ou perto destes, os primeiros na Fórmula 1.

A McLaren foi uma das equipas que beneficiou com o caos da última largada estacionária na grelha de partida, com ambos os pilotos a conseguirem evitar problemas de maior e a subirem na classificação. Quando a corrida foi interrompida por causa do acidente de Kevin Magnussen, Lando Norris era o oitavo classificado – tinha ultrapassado Nico Hülkenberg pouco tempo antes – e Piastri estava fora dos pontos, no 11º lugar, depois de lutar com Esteban Ocon. Mas quando a corrida foi novamente interrompida devido ao caos do recomeço e a classificação refeita pela direção de corrida, Norris passou para o 7º posto e o australiano para o 9º.

O MCL60 pareceu mais competitivo em Melbourne e o GP acabou por ser muito lucrativo, mas mais do que ter passado para o quinto posto da classificação com 12 pontos, a McLaren pode enfrentar a paragem de 4 semanas antes da próxima prova do mundial com outra atitude e com um clima mais desanuviado. Nem tudo são rosas, obviamente. Os problemas nos carros continuam e ainda há trabalho para os colocar ao mesmo nível da Alpine, por exemplo. O resultado acabou por ser muito melhor do que esperado, podendo alavancar a equipa para uma nova fase.