GP Austrália F1, Red Bull com sinais mistos: brilho de Hadjar e ‘atraso’ de Verstappen

A Red Bull deixou o Grande Prémio da Austrália com sensações contraditórias: Isack Hadjar confirmou o excelente início de época com um fim de semana muito sólido até ser traído pelo motor em plena corrida, enquanto Max Verstappen só conseguiu recuperar até ao sexto lugar após partir de 20º, num cenário em que a estrutura reconhece que tem ainda margem considerável para evoluir o novo conjunto Red Bull Ford.

Hadjar, terceiro na grelha na melhor qualificação da carreira, perdeu para os dois Ferrari no arranque, mas manteve‑se no grupo da frente até sentir problemas desde muito cedo, primeiro com um “som estranho” vindo da unidade motriz, depois com a falha total que o obrigou a encostar para a relva com fumo a sair da traseira.

O franco‑argelino admitiu frustração por ver cair por terra uma corrida em que se sentia capaz de “discutir o pódio”, lembrando que a fiabilidade fora irrepreensível até então, mas reconheceu que, numa fase tão precoce do projeto, “estas coisas podem acontecer” e mostrou confiança de que a equipa “vai aprender com isto” já com vista à China.

Verstappen fala em problemas de bateria e degradação inesperada

Max Verstappen classificou as primeiras voltas como “bastante caóticas”, explicando que o objetivo inicial passou por “ficar fora de problemas” ao subir no pelotão. O neerlandês revelou que teve “problemas com a bateria” na partida, notando que, “assim que largou a embraiagem”, ficou sem potência, algo que a equipa terá agora de perceber em detalhe.

Depois de recuperar várias posições com “algumas boas ultrapassagens”, Verstappen afirmou que a Red Bull se “instalou na sua própria corrida”, mas foi surpreendida pelo comportamento dos pneus: registou muito graining no composto duro, o que comprometeu os stints e impediu qualquer ataque mais ambicioso, mesmo com borracha mais fresca na fase final. O campeão em título garantiu que a equipa “tentou tudo” para voltar a ganhar posições num derradeiro esforço para passar Lando Norris, mas que, sempre que se aproximava, os pneus “abriam” e ficava sem aderência, avaliando o sexto lugar como um “regresso decente” dadas as circunstâncias e prometendo trabalhar “em conjunto” para reduzir o fosso para a frente.

Mekies vê corrida como “teste de desenvolvimento” na nova era

O diretor de equipa, Laurent Mekies, descreveu o fim de semana como “muito importante” para a Fórmula 1, por marcar a primeira corrida de uma nova era técnica, e considerou que, depois de semanas de especulação, os adeptos tiveram “um espetáculo entusiasmante” em Albert Park. Admitiu que, com mudanças tão radicais nos regulamentos, “algumas desistências eram inevitáveis” e lamentou que uma delas tenha sido precisamente a de Hadjar, “depois de um trabalho tão forte para garantir o terceiro lugar na grelha”.

Mekies sublinhou o lado positivo de ver “os outros três carros equipados com Red Bull Ford Powertrains” cruzarem a meta, dois deles no top 10, incluindo a recuperação de Verstappen “de 20º para sexto” como exemplo da qualidade do neerlandês. O francês destacou que a equipa “recolheu uma enorme quantidade de dados” que serão utilizados já na próxima prova, frisando que 2026 será, mais do que nunca, “um ano de desenvolvimento e aprendizagem contínua”. Mekies garantiu que a estrutura de Milton Keynes pode ser “sempre” contada para “puxar muito forte” e levar o conjunto “para o nível seguinte” ao longo da temporada.

FOTO Pirelli