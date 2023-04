GP Austrália F1: Recorde a grelha de partida | AutoSport

Max Verstappen alcançou mais uma pole, a segunda deste ano, a 22ª da sua carreira. O piloto da Red Bull esteve sempre a no controlo das operações e conseguiu uma excelente pole, seguido da grande surpresa do dia. A Mercedes alcançou o segundo, graças a George Russell e o terceiro lugar graças a Lewis Hamilton. Os Flechas de Prata surpreenderam com um ritmo de qualificação acima do esperado.

Recorde a grelha de partida completa para a corrida do Grande Prémio da Austrália, que se realiza às 6 horas de Portugal continental.

Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool