GP Austrália, F1, RB em 6º: “fim de semana quase perfeito, num pelotão muito equilibrado” | AutoSport

Os dois RB conseguiram, de longe os melhores resultados do ano com Yuki Tsunoda a terminar na sétima posição, enquanto Daniel Riccardo foi 12º O australiano tinha conseguido ser 13º/14º, nas duas primeiras corridas enquanto Yuki Tsunoda fora 16º/15º. Para Laurent Mekies (Diretor de Equipa): “É um resultado muito positivo para nós, o Yuki executou uma corrida rápida e bem controlada para liderar todo o grupo do meio do pelotão e conseguiu-nos os nossos primeiros pontos da época.

Ele não deu um passo em falso durante todo o fim de semana e, com calma e determinação, foi ficando mais rápido sessão após sessão. A equipa teve um desempenho muito bom durante todo o fim de semana e só com um fim de semana quase perfeito é que conseguimos marcar pontos aqui, tendo em conta o quão equilibrado é o pelotão intermédio. Por isso, um grande bem-haja a todos em Faenza, em Bicester e na Honda. Vamos para o Japão com um bom incentivo da ronda australiana e estamos muito conscientes do quanto teremos de nos esforçar para voltar a ter uma pequena vantagem no meio do pelotão”, disse.

Já Jody Egginton (Diretor Técnico) corrobora as palavras do seu chefe: “Depois de algumas frustrações nos dois primeiros GP’s, onde mostrámos alguns sinais positivos mas não conseguimos juntar tudo, o Yuki esteve forte durante todo o fim de semana, terminando o trabalho com uma pilotagem muito madura e confiante na corrida, o que é muito satisfatório de ver e algo com que estou certo que ele está muito contente! Olhando para os três primeiros eventos, no geral, sinto que estamos a construir um conhecimento sólido do nosso carro e estamos ansiosos pela próxima fase da época. No entanto, com o pelotão intermédio muito equilibrado, vamos concentrar-nos em fazer com que cada atualização conte e executar fins-de-semana como este para construir este sólido resultado.”