GP Austrália F1: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

Charles Leclerc dominou a corrida do GP da Austrália e o Red Bull RB18 deixou Max Verstappen apeado. O piloto monegasco da Ferrari cimentou a sua liderança no campeonato e o campeão do mundo de Fórmula 1 de 2021 perdeu já 36 pontos (depois de dois abandonos em corridas e quando era segundo classificado).

No entanto, a história do GP da Austrália não ficou apenas pela luta pela vitória. George Russell conquistou o seu primeiro pódio pela Mercedes e Sergio Pérez é agora o piloto da Red Bull melhor colocado na classificação geral do campeonato, depois de mais uma boa e segura corrida; Lando Norris e Daniel Ricciardo conseguiram terminar ambos em posições pontuáveis, atrás de Lewis Hamilton que pode queixar-se novamente da falta de sorte com a saída do Safety Car; mais para trás no pelotão, Alexander Albon somou o seu primeiro ponto pela Williams, resultado obtido com uma estratégia pouco habitual.

No resultado da sondagem feita, Charles Leclerc foi o claro vencedor, como seria de esperar, com 66.8% dos leitores que votaram a escolher o piloto da Ferrari. Alex Albon foi o segundo mais votado com 15.5% e Fernando Alonso ficou com o terceiro lugar com 8.8%.

VOX POP

NOTEAM1



Sem margem para discussão, o melhor piloto da corrida foi Charles Leclerc.

Teve um ritmo alucinante da primeira à volta, demonstrando mais uma vez que ao nível da performance pura, não há muitos pilotos capazes de lhe fazer frente.

Quando foi chamado a gerir situações potencialmente mais complicadas, como os dois recomeços de corrida, voltou a ser muito competente, sempre muito seguro e concentrado.

917/30



Vettel! Ao longo do fim-de-semana foi tirando tudo o que podia do AM…asas, rodas, braços de suspensão…lol p.s. Votei no Albon!

josemj



Meu voto foi para o Albon! Soube tirar o máximo proveito do seu carro que parece ser o mais fraco do grid. Largou em último por um erro da equipe (sem combustível) e não só administrou muito bem os pneus, como não cometeu erros quando muitos outros bateram ou rodaram estando em condições bem melhores (Sainz, Vettel, Perez, Gasly, Bottas, etc). A tendência é apenas se fixar nos pilotos da ponta e nos melhores resultados mas acho importante avaliar a todos com seus respetivos equipamentos e situações enfrentadas. Neste sentido, dei meu voto.