GP Austrália F1, Qualificação: Charles Leclerc bate os Red Bull e conquista pole position | AutoSport

Charles Leclerc conquistou a pole position para o GP da Austrália, com o tempo de 1:17.868s, batendo Max Verstappen e Sergio Pérez, que ainda terá que visitar o colégio de comissários por alegadamente não ter reduzido a velocidade durante uma situação de bandeiras amarelas. Carlos Sainz não conseguiu juntar-se a este trio e entre algum azar na Q3, ficou-se pelo nono lugar da grelha de partida. Lando Norris foi o piloto que mais ganhou com isto, porque atingiu o quarto posto.

Charles Leclerc conquistou a primeira pole position da Ferrari na Austrália em 15 anos. A última pole da Scuderia no GP da Austrália tinha sido conquistada por Kimi Raikkonen em 2007.

Q1 – Fim de semana caro para a Aston Martin

Charles Leclerc (Ferrari F1-75) foi o primeiro piloto a estabelecer o tempo de volta mais rápida, com 1:19.391s. Carlos Sainz (Ferrari F1-75), depois de ter completado duas voltas de saída, registou melhor tempo que o seu colega de equipa, assim como fez Sergio Perez (Red Bull RB18). No entanto, na segunda tentativa, Leclerc voltou ao topo da tabela de tempos, com 1:18.881s.

Nicholas Latifi (Williams FW44/Mercedes) teve uma pequena saída de pista, mas o piloto canadiano conseguiu segurar o monolugar para não fazer um pião e Lando Norris (McLaren MCL36/Mercedes) conseguiu manter-se junto dos Red Bull e dos Ferrari, finalizando as primeiras tentativas no quarto lugar, atrás de Sainz e à frente de Perez.

Os dois pilotos da Mercedes apenas a 6 minutos do final da Q1 é que registaram um tempo, com George Russell (Mercedes F1 W13/Mercedes) a ficar na frente de Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes), que sentiu dificuldades na curva 11. Ambos muito afastados dos tempos do topo e mesmo na segunda tentativa, Hamilton melhorou e rodou mais rápido que Russell, no entanto na 8ª e 9ª posição, respetivamente.

Max Verstappen (Red Bull RB18) e Sergio Pérez saltaram para o topo da tabela de tempos. O neerlandês registou o tempo 1:18.580s, com 3 voltas rápidas completadas com o mesmo conjunto de pneus macios. Pérez ficou a 0.254s do colega de equipa.

Nicholas Latifi e Lance Stroll (Aston Martin AMR22/Mercedes) protagonizaram um incidente que obrigou à suspensão da sessão de qualificação a 2 minutos do final. Inicialmente Stroll ultrapassou Latifi e parecia estar a iniciar uma volta rápida, mas não o fez. Poucos metros à frente, o piloto da Williams quis iniciar ele próprio uma volta rápida e enquanto Latifi tentou ultrapassar Stroll, o piloto da Aston Martin fechou a trajetória, possivelmente sem ter visto a tentativa de ultrapassagem, e bateu na roda traseira direita do Williams, levando-o a bater no muro. Nicholas Latifi ficou com o carro destruído e Lance Stroll parou um pouco mais à frente, com danos no Aston Martin.

Com o azar de Lance Stroll, o seu colega de equipa Sebastian Vettel (Aston Martin AMR22/Mercedes), que ainda não tinha conseguido sair para a pista, com a equipa de mecânicos a trabalharem bastante para tentar recuperar o monolugar depois do acidente no treino livre 3, tinha um pouco mais de tempo para tentar registar uma volta rápida ainda na Q1.

Os pilotos voltaram à pista com 2 minutos para o final da Q1, com Sebastian Vettel a conseguir mesmo juntar-se ao mini pelotão em pista (apenas os sete primeiros não voltaram a sair), com muito mérito para os mecânicos da equipa.

Apenas Pierre Gasly (AlphaTauri AT03/Red Bull) conseguiu melhorar o tempo anteriormente registado na última saída para a pista. Ficavam de fora Alexander Albon (Williams FW44/Mercedes), que vai cumprir penalização por causa do acidente causado na ronda anterior, Kevin Magnussen (Haas VF-22/Ferrari), Sebastian Vettel, Nicholas Latifi e Lance Stroll.

Q2 – AlphaTauri e Alfa Romeo eliminados

O início da Q2 foi atrasado, depois de Alexander Albon ter sido obrigado a parar o Williams na pista a poucos metros da entrada do pitlane depois do final da Q1.

Max Verstappen foi o primeiro piloto a sair para a pista e registou a melhor marca na primeira tentativa, com 1:18.611s. Mais atrás, no setor 3, George Russell seguiu em frente pela escapatória numa das curvas, causando bandeiras amarelas. A direção de corrida avisou que iria investigar depois da corrida Sergio Pérez por possivelmente não ter abrandado nessa situação de bandeiras amarelas.

Talvez por precaução devido à situação anterior, Sergio Pérez voltou a tentar nova volta rápida e conseguiu melhorar o seu tempo de tal forma, que saltou para a frente da tabela de tempos, com 1:18.340s.

Fernando Alonso conseguiu uma boa volta, perdendo tempo apenas no setor 3, e alcançou o terceiro lugar da tabela de tempos, tendo sido batido apenas na segunda tentativa de Carlos Sainz e depois por Charles Leclerc, que subiu para o segundo lugar, à frente de Max Verstappen.

O mais surpreendente, até por tudo o que tinham feito nas duas corridas anteriores, foi a eliminação dos dois pilotos da AlphaTauri – Yuki Tsunoda saiu de pista na sua última tentativa – e dos dois Alfa Romeo no final da Q2. No último lugar da tabela de tempos ficou Mick Schumacher. Os dois McLaren conseguiram passar para a Q3, a primeira presença na fase final da qualificação para os carros de Woking em 2022, mas foi Fernando Alonso a passar para a Q3 na frente do segundo pelotão, com o quinto posto.

Q3- Azar espanhol

Max Verstappen veio com tudo para a fase final da qualificação, com os dois melhores primeiros setores, tendo errado na penúltima curva e perdido com isso algum tempo, saltou para a frente da tabela de tempos, com a marca de 1:18.399s, batido por Sergio Pérez por 0.001s, passando o mexicano a ocupar o primeiro lugar.

Charles Leclerc, com uma volta muito boa, subiu ao primeiro lugar com 1:18.239s. Fernando Alonso, que esteve em destaque na Q2, vinha a fazer uma excelente volta, mas na curva 11 o piloto da Alpine perdeu o controlo do monolugar e seguiu em frente, batendo nas proteções do circuito australiano. Alonso explicou depois que perdeu o sistema hidráulico e não conseguiu mudar de velocidade. Terá sido essa a causa do acidente do espanhol que poderia ter conseguido um bom resultado na qualificação.

Daniel Ricciardo, antes do incidente de Alonso, conseguiu o quarto posto da tabela de tempos, que possivelmente seria batido por Carlos Sainz, mas o piloto da Ferrari viu a bandeira vermelha originada pelo acidente do seu compatriota e não conseguiu estabelecer uma marca que o colocasse nas posições cimeiras.

Os dois pilotos da Mercedes foram os primeiros a sair para a pista no recomeço da sessão, com um pouco mais de 6 minutos para o fim, depois de ter sido interrompida em resultado do acidente de Fernando Alonso.

Enquanto Sergio Pérez terminou a sua primeira volta rápida depois do reinício da sessão a 0.001s do tempo de Leclerc, Lewis Hamilton ficou atrás de Daniel Ricciardo no sexto lugar, mas George Russell bateu o tempo do colega de equipa, subindo ao quarto lugar da tabela de tempos.

Carlos Sainz terminou a Q3 como um dos perdedores, ficando apenas com o 9º registo, depois de um erro cometido na curva 10. Não conseguindo juntar-se ao seu colega de equipa e aos dois Red Bull, foi Lando Norris que sorriu, pois sairá da segunda linha da grelha, no quarto lugar.

Lewis Hamilton conseguiu uma melhor última tentativa e sairá do quinto lugar da grelha de partida na corrida de amanhã, na frente do seu companheiro de equipa George Russell, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Carlos Sainz e Fernando Alonso, sem tempo registado, sairá do 10º lugar.