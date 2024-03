GP Austrália F1, Q2: Lewis Hamilton fica de fora do resto da qualificação | AutoSport

Após as segundas voltas rápidas, Carlos Sainz voltou ao topo da tabela de tempos, com 1:16.189s, seguido de Max Verstappen, Charles Leclerc e Oscar Piastri, enquanto mais atrás, Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas e Esteban Ocon estavam em zona de eliminação.

Instantes antes da passagem aos últimos dez minutos do Q2, Oscar Piastri realizou uma boa volta, saltando para o segundo lugar, com uma margem de 0.214s para Verstappen.

Foram novamente os pilotos da Ferrrari a colocarem-se no topo da tabela de tempos, mas Max Verstappen passou para a liderança quando terminou a sua primeira volta rápida com a marca de 1:16.387s, deixando Carlos Sainz a 0.284s.

Grande surpresa no Q2 do Grande Prémio da Austrália. Lewis Hamilton foi eliminado no segmento intermédio da sessão de qualificação, juntamente com Alexander Albon, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu e Esteban Ocon.

