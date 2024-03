GP Austrália F1: potencial de pódio de Piastri – será desta, ‘aussie’ no pódio? | AutoSport

Há um McLaren na segunda linha da grelha de partida do GP da Austrália, à frente de Charles Leclerc, ainda assim, uma posição um pouco dececionante para os fãs da casa pois é Lando Norris que saiu por cima na batalha de companheiros de equipa. E os adeptos ‘aussies’ bem gostavam que fosse o outro McLaren. Lando Norris foi o melhor na primeira sessão de treinos livres, mas Oscar Piastri mostrou-se forte durante a qualificação, acabando por ter de se contentar com o quinto lugar da grelha para aquela que será apenas a sua segunda corrida em casa. A primeira partida em Albert Park no ano passado aconteceu numa altura em que a McLaren estava muito menos competitiva, e Piastri era ‘rookie’, mas ambos os pilotos conseguiram marcar pontos no meio de cenas caóticas no final da corrida.

Este fim de semana a McLaren parece ser a terceira equipa mais rápida, tanto Norris como Piastri beneficiaram da penalização de Perez na grelha, os dois pilotos sabem que a sua velocidade máxima quando o DRS está fechado será provavelmente o fator determinante para saber se conseguem manter as suas posições pelo que têm aspirações a poder terminar no pódio.

Em Jeddah, Piastri não conseguiu ultrapassar Lewis Hamilton mesmo com o DRS aberto, mas o desempenho do McLaren nas curvas de velocidade média foi muito mais impressionante.

Nenhum piloto australiano alguma vez terminou no pódio no Grande Prémio da Austrália como prova do campeonato do mundo (com Daniel Ricciardo desclassificado do P2 em 2014), mas Piastri só precisa de ganhar duas posições para pôr fim a esse recorde. E seria bem recebido por mais de 130.000 fãs no Albert Park se isso acontecesse. Será desta? fácil não é, mas é possível…