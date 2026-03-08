GP Austrália F1: Pirelli confirma sucesso da estratégia de uma só paragem

O diretor da Pirelli Motorsport, Dario Marrafuschi, considerou que a corrida confirmou a previsão feita no sábado, segundo a qual a estratégia ideal passaria por apenas uma visita às boxes. O responsável das marca italiana explicou que a degradação limitada permitiu alongar o stint final em duros para lá do inicialmente estimado e sublinhou que os três compostos disponíveis mostraram utilidade em corrida, com o dianteiro esquerdo a revelar algum graining, mas sem gerar problemas excessivos de desgaste.

A Pirelli salientou, contudo, que Melbourne não é um circuito especialmente exigente para os pneus e que o comportamento estratégico poderá mudar à medida que as equipas evoluírem os carros e o campeonato visitar pistas mais severas para a borracha. Esse aviso ajuda a contextualizar o resultado australiano: a Mercedes saiu na frente, mas a nova era técnica da Fórmula 1 está apenas a começar e o equilíbrio competitivo poderá sofrer alterações rápidas logo nas próximas corridas.

O essencial da corrida

George Russell venceu este domingo o Grande Prémio da Austrália, primeira corrida da temporada de 2026, liderando uma dobradinha da Mercedes com Kimi Antonelli em segundo e Charles Leclerc em terceiro, no arranque da nova geração técnica da Fórmula 1. O triunfo da equipa alemã assentou numa estratégia de uma só paragem, bem executada durante várias fases de Virtual Safety Car, num cenário em que a Ferrari perdeu margem ao adiar a resposta tática num momento decisivo da corrida.

Mercedes transforma pole em dobradinha

Russell confirmou em corrida a superioridade já demonstrada na qualificação e cortou a meta com 2,974 segundos de vantagem sobre Antonelli, completando uma estreia quase perfeita para a Mercedes no novo ciclo regulamentar.

A equipa de Brackley manteve os dois carros nas posições da primeira linha e capitalizou uma leitura estratégica mais eficaz das neutralizações iniciais, chamando cedo ambos os pilotos para trocar pneus médios por duros e assumir um plano de uma só paragem até ao fim.

A escolha revelou‑se determinante num Grande Prémio com degradação controlada, permitindo a Russell e Antonelli prolongar o último stint com o composto duro sem perda crítica de rendimento. Segundo a Pirelli, o comportamento consistente do C3 e o desgaste relativamente baixo do traçado de Albert Park ajudaram a tornar viável esse cenário, contrariando parte das dúvidas da véspera sobre a resistência do pneu duro até à bandeira de xadrez.

Ferrari entra forte, mas perde o controlo estratégico

A Ferrari teve, ainda assim, um início de corrida muito competitivo. Leclerc envolveu‑se numa intensa luta pela liderança com Russell nas primeiras voltas, com várias trocas de posição, enquanto Lewis Hamilton também se aproximou do duelo e chegou a integrar um grupo de três carros separados por muito pouco tempo.

O momento determinante surgiu, porém, nas fases de Virtual Safety Car. Enquanto a Mercedes aproveitou essas janelas para parar cedo e proteger a corrida, a Ferrari optou por manter Leclerc em pista durante uma dessas neutralizações, decisão que comprometeu a possibilidade de discutir a vitória. O monegasco acabaria por assegurar o primeiro pódio do ano para a Scuderia, com Hamilton a terminar em quarto, a apenas seis décimos do colega de equipa.

Com este resultado, a Ferrari sai de Melbourne com sinais encorajadores em termos de ritmo de corrida, mas também com a sensação de que desperdiçou uma oportunidade de pressionar mais a Mercedes numa prova onde o arranque e a primeira metade da distância mostraram uma batalha mais equilibrada do que a diferença final sugere.

Corrida agitada no arranque da nova regulamentação

A primeira corrida da nova geração de monolugares confirmou várias das incertezas levantadas nos dias anteriores. O arranque foi movimentado, com numerosas ultrapassagens no pelotão dianteiro, intermédio e traseiro, e a corrida ficou marcada por sucessivos períodos de Virtual Safety Car, que influenciaram diretamente a gestão de pneus e a leitura estratégica das equipas.

No pelotão da frente, Norris terminou em quinto após uma estratégia de duas paragens, conseguindo resistir à recuperação de Max Verstappen, sexto classificado depois de arrancar de 20.º na grelha. O neerlandês voltou a ser um dos protagonistas da corrida pela forma como recuperou posições em tráfego, mas não encontrou ritmo suficiente para anular completamente a desvantagem gerada pelo acidente na qualificação.

A McLaren viveu ainda uma forte desilusão diante do público local, com Oscar Piastri a falhar a partida depois de se despistar no caminho para a grelha, impedindo a presença do herói australiano numa corrida que prometia mobilizar a atenção dos adeptos em Albert Park.

A segunda ronda do campeonato disputa‑se já na próxima semana, com o Grande Prémio da China, numa fase inicial da temporada em que o desenvolvimento dos carros e a adaptação às novas regras prometem continuar a redefinir a hierarquia do Mundial

FOTOS Pirelli