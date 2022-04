GP Austrália F1: Pilotos “extraíram tudo o que era possível” do McLaren MCL 36 | AutoSport

Ambos os pilotos da McLaren terminaram o GP da Austrália em posições pontuáveis, um objetivo alcançado pela primeira vez esta época. Depois de um início de temporada muito complicado para a equipa, os resultados obtidos em Albert Park não significam que a McLaren se livrou dos problemas no carro, mas foi um balão de oxigénio para toda a equipa.

Andreas Seidl, chefe de equipa da McLaren, salientou que Lando Norris e Daniel Ricciardo tiraram todo o potencial do monolugar na corrida australiana.

“Sendo estes carros novos, sendo os pneus um pouco diferentes em relação ao passado, ainda há muito a aprender em termos do que se pode fazer com estes pneus ao longo da corrida. Fazer longos turnos com os pneus duros – na verdade ambos os pneus – também não foi fácil de adivinhar a gestão de pneus necessária que tinha de ser feita. Portanto, houve um pouco de gestão, mas diria que ambos os carros, Lando [Norris] e Daniel [Ricciardo], tiveram praticamente o mesmo desempenho. Penso que no final, extraíram tudo o que era possível extrair do nosso carro e estamos muito satisfeitos com isso”.

Norris conseguiu qualificar-se à frente de ambos os Mercedes, mas logo no arranque foi ultrapassado por Lewis Hamilton e George Russell. Para Seidl, o ritmo de corrida dos Mercedes W13 é superior ao de qualificação e por isso, ficou satisfeito por terem sido mais rápidos do que os carros da Alpine, Alfa Romeo e Haas.

“Temos de reconhecer que a Mercedes foi, mais uma vez num domingo e semelhante ao que também vimos nas duas primeiras corridas, definitivamente mais competitiva do que aquilo que podem mostrar na qualificação. É um facto que não tivemos o ritmo para lutar com eles. Foi bom ver que somos definitivamente mais rápidos do que os Alpine, Alfa Romeo e os carros Haas, que eram obviamente mais rápidos do que nós em eventos anteriores”.