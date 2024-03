GP Austrália F1: Pilotos da Sauber acreditam na possibilidade de alcançar o Q3 | AutoSport

Alcançar o terceiro segmento da sessão de qualificação de amanhã pode ser possível, acreditam os pilotos da Sauber, depois de terminado o primeiro dia do Grande Prémio da Austrália.

Apesar de um início de fim de semana difícil, Valtteri Bottas está otimista quanto às perspectivas da Sauber para a qualificação no Grande Prémio da Austrália, sugerindo que uma presença na Q3 pode estar ao alcance, opinião com eco nas palavras de Zhou Guanyu.

Bottas – 20º no primeiro treino e 14º no TL2 – está confiante num bom resultado na sessão de qualificação, agendada para as 5 horas de sábado, horário de Portugal continental,. “Estamos a apontar para, pelo menos, o Q2, e se fizermos tudo bem no sábado, o Q3 pode ser possível para nós”, disse o finlandês, protagonista de um anúncio bem animado na Austrália, publicado antes da prova.

Sobre o progresso durante o primeiro dia, Bottas sublinhou que “foi realmente produtivo em termos de compreensão do carro, especialmente com as atualizações que trouxemos para a Austrália. Concentramo-nos em completar o nosso programa e trabalhar na configuração”.

Zhou Guanyu – 19º no treino 1 e 11º no segundo – acompanha o companheiro de equipa no otimismo para o resto do GP da Austrália. “Fizemos alguns ajustes entre o treino livre 1 e o segundo, e sempre que o fizemos, parece que o carro foi na direção certa”.

O piloto chinês salientou a atualização da asa dianteira no equilíbrio do monolugar, afirmando que a equipa vai progredir na correlação dos dados conforme o fim de semana avançar, ao mesmo tempo que acredita que a Sauber pode “chegar mais perto dos pontos” em Melbourne.

Foto: Mark Horsburgh/ Stake F1 Team