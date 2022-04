GP Austrália F1: Pilotos da Red Bull descontentes com retirada de zona de DRS | AutoSport

Se a implementação de 4 zonas de DRS no traçado de Albert Park para o regresso da Fórmula 1 à Austrália pode ter surpreendido algumas pessoas, a retirada de uma dessas zonas perto do início da terceira sessão de treinos livres surpreendeu mais e parece não ter sido uma opinião partilhada por muitos pilotos.

Fernando Alonso terá sido a voz mais sonante a defender a retirada da zona de DRS entre as curvas 8 e 9 (na zona do circuito que foi alterada para aumentar a fluidez do traçado), mas alguns pilotos ficaram descontentes com essa decisão. Um deles foi Max Verstappen.

“Houve apenas uma equipa que se queixou e [a zona de DRS] foi retirada esta manhã”, afirmou Max Verstappen em conferência de imprensa no final da sessão de qualificação. “Não compreendo, porque, para mim, era muito mais fácil do que, por exemplo, em Jidá, porque havia muito mais curvas. Para mim, nunca houve qualquer problema em pilotar ali com o DRS aberto. Acho que precisam perguntar à FIA, porque é que a tiraram. É uma pena porque teria ajudado”.

Sergio Pérez partilha do argumento do seu companheiro de equipa e afirmou que: “é lamentável, porque penso que para amanhã a corrida poderia ser muito melhor”.

Charles Leclerc da Ferrari salientou que embora os ressaltos no asfalto naquela zona não beneficiem os monolugares da equipa, devido ao efeito oscilatório que ainda sofrem, ter ou não ter a zona de DRS naquela secção da pista “não é uma grande diferença”.