GP Austrália F1: Pierre Gasly lamenta a falta de sorte | AutoSport

Pierre Gasly voltou a terminar nos pontos mas lamentou a sua sorte. O Safety Car entrou em pista pouco depois de ele ter parado nas boxes, o que acabou por comprometer a corrida do francês que, ainda assim, conseguiu recuperar até aos pontos, com boas lutas pelo meio, como explicou:

“Foi uma corrida com azar para mim. Consegui passar dois carros na largada, mas depois tive azar ao parar nas boxes mesmo antes do Safety Car e caí para 14º. Eu estava bastante zangado na altura, mas mantive-me concentrado e consegui voltar ao nono lugar. Tive uma bela batalha com o Lance [Stroll], da qual gostei”, explicou ele. “Foi bastante intensa numa pista como esta, mas no final consegui um bom resultado”.

“Objetivamente, foi um fim-de-semana difícil para nós, por isso penso que podemos estar bastante satisfeitos com o resultado e com os dois pontos”, comentou Gasly. “Ainda sinto que temos algumas coisas a melhorar. Temos algumas partes novas a chegar nas próximas corridas, por isso temos de acompanhar as outras equipas se quisermos continuar a lutar por estas posições. Gostaríamos de estar um pouco mais acima na ordem, por isso vamos continuar a trabalhar”.