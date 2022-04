GP Austrália F1: Perspetiva-se nova luta Charles Leclerc vs Max Verstappen | AutoSport

Aconteceu no Bahrein e na Arábia Saudita e depois da qualificação de hoje, perspetiva-se para o Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1. Depois de um ano inteiro com lutas Lewis Hamilton vs Max Verstappen, as cores mudaram e agora temos Charles Leclerc vs Max Verstappen.

Ambos lutaram pela vitórias nas duas primeiras corridas, no Bahrein, até o Red Bull de Verstappen falhar a apenas três voltas do final, as lutas prosseguiram na Arábia Saudita, onde trocaram a liderança várias vezes e agora mais do mesmo na corrida de amanhã, depois de Leclerc ter selado uma saborosa pole position, a primeira Ferrari na Austrália desde que Kimi Raikkonen fez o mesmo em 2007 – com Max Verstappen a começar a corrida ao seu lado, na segunda posição.

A Ferrari tem sido rápida desde o início do TL1 na Austrália, apesar do facto de Leclerc e Carlos Sainz parecerem estar a sofrer da oscilação do monolugar nas retas, enquanto Max Verstappen disse após a qualificação que não está com bom feeling no carro “todo o fim-de-semana”.

Com a Red Bull a ter Sergio Perez em 3º e com Carlos Sainz a partir de 9º, a Red Bull pode jogar taticamente, se Verstappen não conseguir passar para a frente na fase inicial da corrida, o que a Ferrari terá mais dificuldade em fazer. Seja como for, tudo indica que seja uma nova luta Leclerc vs Verstappen.