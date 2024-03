GP Austrália F1, Oscar Piastri realista: “no mínimo, terminar onde começamos…” | AutoSport

Acho que vai ser difícil dar luta aos pilotos mais próximos de nós mas acho que é exatamente onde estamos no momento, então se pudermos … Por mais que eu odeie dizer isso, se pudermos terminar, no mínimo, onde começamos, então isso honestamente pareceria um resultado decente para nós”.

Embora Piastri acredite que lutar com os carros da frente possa ser um desafio, tem esperança de, pelo menos, conseguir manter a sua posição: “Acho que ir atrás deles vai ser difícil, para ser honesto, penso que a Ferrari tem estado incrivelmente forte durante todo o fim de semana, a Red Bull pareceu um pouco instável ontem, mas acho que ninguém está surpreendido pelo facto do Max [Verstappen] estar na pole.

Oscar Piastri arranca do sexto lugar para o Grande Prémio de domingo, com o australiano a ficar frustrado com a queda de desempenho em comparação com o início da sessão. andou bem na Q1 e Q2, mas não conseguiu replicar isso na fase decisiva: “Emoções mistas, penso que a Q1 e a Q2 pareceram muito fortes, mas depois na Q3 não consegui fazer as coisas acontecerem. Algumas voltas confusas, o que é um pouco frustrante, mas sim, não acho que tenhamos ficado muito fora de posição.

