GP Austrália F1, Oscar Piastri: Pontuar com “o carro que temos, é um grande resultado” | AutoSport

O Grande Prémio da Austrália de Oscar Piastri na Fórmula 1 não arrancou bem, com o piloto australiano da McLaren a ficar-se pela Q1 na sessão de qualificação. Piastri arrancou para a corrida de ‘casa’ da 16ª posição da grelha, mas conseguiu ficar fora de problemas durante toda a prova, que se revelou caótica. O jovem da equipa de Woking manteve-se dentro ou muito perto do top 10 durante grande parte da corrida, tendo estado em discussão com Yuki Tsunoda e depois Esteban Ocon e Kevin Magnussen pela última posição pontuável. Beneficiou do acidente entre os dois pilotos da Alpine, terminando a corrida no 9º posto e somando os seus primeiros pontos na F1.

Foi uma corrida louca”, começou por dizer Piastri depois de regressar do GP da Austrália. “Mantivemo-nos fora de problemas e acabamos nos pontos. Foi fantástico. Um bom dia para nós”.

A McLaren não começou bem a temporada de 2023 e ainda há muito para fazer no MCL60 para o tornar num monolugar capaz de lutar por pontos com regularidade. “Conseguir este número de pontos no início do ano, com o carro que temos neste momento, é um grande resultado e obviamente, algo que precisamos”, disse Piastri sobre o momento que se vive na McLaren. “Estou realmente feliz por conseguir os meus primeiros pontos, especialmente aqui em casa. Não foram duas corridas boas para toda a equipa, por uma série de coisas fora do nosso controlo”.

O próximo desafio é no circuito citadino de Baku, palco do GP do Azerbaijão, onde Piastri espera mais dificuldades. “Sabemos que somos bastante lentos nas retas neste momento, o que é algo que procuramos resolver, mas mesmo com a quarta zona DRS ainda é difícil de ultrapassar aqui [na Austrália]. Há algumas coisas em que posso trabalhar, por exemplo como utilizar a bateria da forma mais eficaz para ultrapassar”, concluiu.