GP Austrália F1, Oscar Piastri: Ordem de equipa foi “absolutamente justa” | AutoSport

Piastri salientou que estava à espera que o seu companheiro de equipa ainda conseguisse alcançar Charles Leclerc, o que não se veio a verificar. “Estava na traseira do carro de Leclerc nessa altura e o Lando apanhou-nos aos dois. Por isso, esperava sinceramente que ele me passasse e apanhasse o Charles”, afirmou o piloto da McLaren, insistindo ainda que a decisão da equipa foi “absolutamente justa”.

Oscar Piastri diz não ter qualquer problema em relação à ordem da equipa na volta 29 do Grande Prémio da Austrália, tendo deixado passar o seu companheiro de equipa Lando Norris, assumindo o britânico o último lugar de acesso ao pódio. O australiano sublinha que não tem qualquer problema com esta situação e que compreende claramente a decisão da sua equipa, mesmo não tendo tido oportunidade para recuperar a posição até ao final da corrida.

