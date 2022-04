GP Austrália F1: O regresso a Melbourne | AutoSport

A última vez que a Fórmula 1 ‘tentou’ correr na Austrália, o mundo era um lugar bem diferente, uma vez que o começo da pandemia de covid-19 estava apenas a começar a ‘desdobrar-se’ e a ter um grande impacto na vida de toda a gente no mundo, fruto da propagação do vírus.

O paddock estava instalado e tudo pronto para os treinos livres em Melbourne 2020, mas o Grande Prémio foi cancelado, o que levou a um atraso de quase quatro meses até que a época se iniciasse, no início de julho de 2020. Mas desde essa altura, a F1 tem-se mostrado bem mais hábil em reagir a um desafio desses, com calendários flexíveis e inclusivamente duas passagens por Portugal, uma com público, outra sem ele em 2021, que levaram a duas grandes épocas.

Espera-se que agora o primeiro treino livre de Melbourne tenha marcado o encerramento de um capítulo e o começo de outro, isto numa pista que foi muito alterada, tem novo asfalto, novo traçado

Em Albert Park vão estar largas dezenas de milhar de adeptos, como sucedia regularmente, para ver o primeiro Grande Prémio na Austrália que não se realiza desde 2019. Depois de duas boas corridas no Bahrein e na Arábia Saudita, espera-se agora mais do mesmo no renovado Albert Park.