GP Austrália F1: O que pode fazer Sergio Pérez na corrida? | AutoSport

Max Verstappen conquistou a pole position do Grande Prémio da Austrália, mantendo o domínio do RB19 sobre os restantes monolugares. A pole position para um dos pilotos da Red Bull parecia quase certa, mas o neerlandês acabou por ficar sem o seu companheiro de equipa para poder disputar o primeiro posto da grelha de partida depois de Sergio Pérez ter ficado ‘atascado’ na caixa de gravilha na escapatória da curva 3 ainda na Q1. Tratou-se de um problema de travões, algo que o piloto mexicano acredita poder ser resolvida a tempo da corrida, mas a verdade é que irá arrancar do fundo da grelha de partida. Tendo em conta a superioridade demonstrada pelo RB19 e servindo o desempenho de Verstappen na prova anterior em Jidá, o que se pode esperar de Pérez na corrida vindo do último posto da grelha?

Apesar de contar com quatro zonas de DRS no Albert Park, Pérez tem uma tarefa complicada pela frente, tendo que ter muita paciência para ultrapassar todos os adversários que se encontram à sua frente no pelotão num circuito rápido e onde é muito fácil embater nos muros. Como vimos na Arábia Saudita, Verstappen demorou algum tempo, na fase inicial da corrida, até conseguir uma grande recuperação na classificação, tendo depois do período de Safety Car mais argumentos para ultrapassar e chegar ao 2º lugar vindo do 15º posto da grelha. Pérez tem 19 carros à sua frente, mas pode contar com a forte possibilidade da existência de um período de SC e o facto de ter 4 zonas de DRS pode realmente ajudar. Ainda assim, pode encontrar-se no meio de lutas e de comboios de DRS num pelotão onde as diferenças de tempo são muito curtas e todos querem alcançar os últimos pontos disponíveis.

A tarefa não será fácil, mas Pérez deverá poder contar com uma máquina muito performante, que aliada a boas decisões estratégicas da equipa, tendo em conta o que têm demonstrado em outras ocasiões, lhe dá fortes argumentos para conseguir uma recuperação na classificação e pelo menos alcançar as posições pontuáveis.