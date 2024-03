GP Austrália F1, o que disseram as equipas: Williams, RB, Sauber e HAAS | AutoSport

Williams, Dave Robson, chefe de desempenho: “É uma grande decepção para a equipa ter apenas um carro e esta é uma situação que não deve acontecer novamente.

Apesar da decepção e das frustrações, toda a equipa se reuniu ontem à noite e reconstruiu o carro que Logan usou na sexta-feira com um novo PU e caixa de velocidades prontos para Alex usar hoje. Foi uma exibição impressionante de um grupo de pessoas extremamente determinadas, orgulhosas e profissionais. Amanhã será uma corrida interessante com os compostos de pneus macios, permitindo potencialmente uma variedade de estratégias para sermos competitivos. Alex precisará entender rapidamente como gerir os pneus com tanque cheio, depois de ter perdido toda a sessão ontem. Não será fácil, mas largar do 12º lugar oferece a oportunidade de correr com os carros da frente e competir pelas posições finais de pontuação.

RB, Alan Permane (Diretor de Corrida): “Um dia agridoce para nós. Claro, estamos super entusiasmados e felizes por Yuki estar no Q3. A qualificação em oitavo é incrível e uma prova do trabalho duro que a equipa tem feito passando o inverno, já trazendo atualizações para este carro. Uma pena para o Daniel, pois ele estava lá com Yuki no Q1. Sair um pouco da pista, é claro, as regras são as regras, e ele tem perder a volta, mas ele estava lá, então não há razão para pensar que ele não teria passado para a Q3 com o Yuki.”

Kick Sauber, Alessandro Alunni Bravi: “Conseguimos entrar na Q2 com um carro, o que reflete com mais precisão o valor do nosso pacote atual. Nós vimos esse ritmo não ser alcançado nas primeiras sessões de qualificação deste ano, mas hoje Valtteri confirmou nosso valor com um desempenho bem executado: ele não cometeu erros e P13 é o resultado disso. Infelizmente, Zhou viu seu esforço de qualificação prejudicado por danos à asa dianteira e arruinar sua última volta. Seu ritmo era muito semelhante ao de Valtteri, e não era irracional supor que ele poderia também ter passado.

De resto, o desempenho da equipe tem sido encorajador: ainda há mais a descobrir em termos de afinação e podemos extrair mais desempenho com mais alguns ajustes. Estamos numa posição em que podemos lutar pelos pontos sem depender dos infortúnios dos outros. Sabemos que as oportunidades para entrar entre os dez primeiros são possíveis, mas precisamos estar prontos para agarrá-los.”

HAAS, Ayao Komatsu: “Foi uma qualificação muito difícil. ‘Lutamos’ na alta velocidade, mas também tivemos dificuldades em algumas outras curvas, como as curvas 1 e 11. O carro é consistente, mas sem aderência geral, então acho que a direção que precisamos para desenvolver o carro é razoavelmente clara, mas infelizmente nesta pista com as indicações de equilíbrio, isso apenas expôs um pouco mais as nossas fraquezas.”