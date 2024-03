GP Austrália F1, o que disseram as equipas: McLaren, Aston Martin e Alpine | AutoSport

McLaren, Andrea Stella, chefe da equipa: “Foi uma sessão de qualificação positiva que coloca os dois carros em boas posições para amanhã. Sabemos que a degradação dos pneus e o ritmo de corrida serão fundamentais mas é gratificante alinhar em P4 e P6 num fim de semana em que por vezes pareceu que estávamos com dificuldades em obter ritmo. Elogios à equipa e aos pilotos que ajustaram e otimizaram o carro em cada detalhe. Lando e o Oscar fizeram voltas fortes com boa progressão ao longo da sessão. Oscar perdeu um pouco de ritmo na Q3, perdendo algum tempo, mas isso não teve um grande efeito em termos de sua posição na grelha. A nossa atenção vira-se agora para o Grande Prémio de amanhã, onde teremos como objetivo marcar bons pontos na corrida.”

Aston Martin, Mike Krack, chefe da equipa: “Alcançamos o objetivo principal de colocar os dois carros no Q3, o que nos prepara para uma corrida forte amanhã, mas poderíamos ter feito melhor do que P9 e P10 hoje. Em condições de pista complicadas e com muito vento , Lance teve um momento na Curva 9 na sua melhor volta rápida no Q3, enquanto o esforço final de Fernando foi impactado por danos no piso. Trabalharemos duro para garantir que converteremos essas posições em pontos no domingo.”

Alpine, Bruno Famin, chefe da equipa: “os pilotos deram o seu melhor hoje para extrair o máximo do carro. Estamos a ‘lutar’ mais com os pneus macios e devemos continuar a entender nosso pacote geral para maximizar o desempenho. Esperamos um ritmo melhor na corrida de amanhã com pneus de compostos mais duros. Parece que a degradação é alta neste circuito e a estratégia amanhã será fundamental. Daremos tudo de nós e tentaremos capitalizar quaisquer oportunidades que possam surgir para conseguir um bom resultado.”