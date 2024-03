GP Austrália F1: O enorme susto de George Russell: “Bandeira vermelha, bandeira vermelha” | AutoSport

George Russell apanhou um valente susto com o seu acidente já que ficou atravessado na pista e ciente do perigo que isso significa, ‘gritou’ via rádio da equipa para ser mostrada a bandeira vermelha.

O piloto da Mercedes perseguia o Aston Martin de Fernando Alonso na luta pelo sexto lugar quando perdeu o controlo na curva 6 e embateu nas barreira exteriores da pista após sair para a gravilha, com o carro a ficar tombado em pista, de lado: “Bandeira vermelha, bandeira vermelha, bandeira vermelha”, gritou Russell. “Estou no meio da pista. Bandeira vermelha, bandeira vermelha! Vermelho, vermelho, vermelho, vermelho, vermelho, vermelho. Estou no meio da pista. Vermelho! F***da-se.”

O controlo de corrida optou por um Safety Car Virtual e nenhum dos carros que passaram tiveram problemas, conseguindo todos desviar-se de Russell que foi examinado pela equipa médica da FIA, e não sofreu ferimentos no acidente. O incidente foi colocado sob investigação pelos comissários desportivos e em declarações à Sky após a corrida, Russell mostrou-se relutante em acusar Alonso de ter feito um ‘brake-test’. CLIQUE NO VER NO YOUTUBE PARA VER O VÍDEO