GP Austrália F1: Mick Schumacher com ‘forte’ regresso, mas sem pontos… | AutoSport

Se percebermos que Mick Schumacher bateu pela primeira vez Kevin Magnussen em qualificação pela primeira vez, e passou-o na corrida, batendo o seu colega de equipa, percebemos que regressou bem do seu terrível acidente da Arábia Saudita. Apesar disso, foi o primeiro fim de semana do ano sem pontos para a equipa.

Para Mick Schumacher, que terminou em 13º: “foi uma corrida muito agitada. Logo desde o início, com o Carlos (Sainz) a atravessar a pista, penso que nos falhou por alguns metros, e obviamente a Yuki com o Safety Car aproximou-se bastante. Penso que em termos de ritmo não estávamos muito longe, é apenas lamentável que não tivesse havido uma boa quantidade de oportunidades de ultrapassagem. Aprenderam-se muitas coisas, alguns aspetos positivos, por isso só temos de levar isso connosco e esperar ser melhores em Imola”, disse.