GP Austrália F1: Mick Schumacher acredita na luta pelos pontos | AutoSport

Depois de bater o colega de equipa na qualificação pela primeira vez esta época, Mick Schumacher acredita que é possível conquistar pontos na corrida do GP da Austrália de amanhã. O piloto alemão da Haas parte do 15º lugar, enquanto o seu companheiro de equipa, Kevin Magnussen vai arrancar do 16º lugar, saindo beneficiado da penalização (por acidente no GP da Arábia Saudita) e mais tarde, exclusão de Alexander Albon.

“O objetivo era entrar na Q2″, disse Schumacher em entrevista à SkySports. As condições para isso acontecer não eram as ideias, pois nas duas sessões de treinos livres de sexta-feira Schumacher não conseguiu passar do 18º lugar. “Sabíamos que seria difícil porque sexta-feira foi muito difícil para nós. Tivemos alguns problemas de equilíbrio”, argumentou Schumacher.

O piloto alemão terminou os treinos com o 14º melhor tempo na derradeira sessão e em qualificação, “demos tudo, podemos estar satisfeitos com isso”, observou Schumacher, que tentando adivinhar aquilo que se passará amanhã na corrida, diz: “Acho que haverá muita ação. Já vimos na qualificação que as coisas correram mal para muitas equipas diferentes. Estou relativamente certo de que chegaremos a uma situação em que poderemos lutar por pontos”.

Se não der para chegar aos pontos, e tendo em conta a situação instável em relação a peças sobressalentes que a Haas atravessa, “basta ter uma corrida limpa”, salientou o piloto.