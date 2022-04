GP Austrália F1: Mercedes volta a sofrer em Melbourne | AutoSport

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff diz que Lewis Hamilton e George Russell podem vencer corridas em 2022, apesar de serem neste momento mais de um segundo por volta mais lentos do que os seus rivais na Austrália.

Como já se percebeu, continua doloroso o início da campanha da Mercedes, e tem tudo para continuar em Melbourne, com os campeões mundiais reinantes a quase um segundo de distância em relação ao ritmo das duas equipas da frente, quer com nível de combustível baixo, quer em ritmo de corrida, ainda que este último seja marginalmente melhor, pois apesar de estarem na frente da Alpine, ainda são 0,8s por volta mais lento do que Ferrari e Red Bull, o que significa que um pódio parece ser um passo longe demais, em condições normais.

O que se ‘arranjou’ hoje foi apenas um 7º e 12º lugar no primeiro treino livre com Lewis Hamilton a ficar a 1.221s da frente e George Russell, a 1.651s, enquanto no segundo treino livre, liderado por Charles Leclerc, George Russell foi 12º a 1.234s e Lewis Hamilton, 13º a 1.543s.

Lewis Hamilton estava desanimado após o treino, com o britânico dizendo que “nada que se mude no carro faz a diferença neste momento”, enquanto o seu companheiro de equipa George Russell admitiu que está a sofrer a “mais severa” tontura que já experimentou.

Sem atualizações este fim-de-semana, nada disto é surpresa, mas se até aqui seria difícil conseguirem alterar o estado das coisas, até Espanha têm que mostrar qualquer coisa, senão a época está definitivamente condenada.