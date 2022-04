GP Austrália F1: Mercedes utilizou novos sensores por causa do “porpoising” | AutoSport

A Mercedes pode ter subestimado o fator aerodinâmico do fundo plano, tal como afirmou Toto Wolff e demos conta ontem, mas a equipa está apostada em solucionar o problema do efeito oscilatório que os seus carros sofrem e que é perfeitamente visível. Enquanto isso não acontece, a equipa tenta maximizar as oportunidades de pontuar e para isso usa técnicas diferentes daquelas que usavam até agora.

O Mercedes W13 ficou mais pesado na Austrália, segundo a publicação alemã Auto Motor und Sport, já que foram instalados novos sensores para recolher novos dados sobre o “porpoising”, o efeito oscilatório que persegue os monolugares até em curva e que não tem permitido aos seus pilotos tirarem o máximo partido das máquinas. Wolff já tinha explicado antes, que o problema não pode ser resolvido exclusivamente em fábrica, simulando o efeito, mas têm de realizar um novo período de “correlação entre pista, túnel de vento e simulação”. Por isso este trabalho.

Com a equipa a tentar resolver este e outros problemas que o W13 ainda traz dos testes, o “foco neste fim de semana está na baixa degradação dos pneus. Não poderemos seguir Ferrari e Red Bull, mas queremos estar lá e capitalizar isso quando as duas equipas à nossa frente cometerem erros ou tiverem problemas”, admitiu Andrew Shovlin, responsável pela engenharia da Mercedes.

Com uma técnica pouco utilizada entre as outras equipas, a Mercedes foi capaz – juntamente com os azares de Fernando Alonso e Carlos Sainz, que estavam mais rápidos do que os pilotos da equipa de Brackley – de conquistar o quinto e o sexto posto da grelha de partida para a corrida de amanhã. George Russell e Lewis Hamilton rodaram 4 voltas para na quinta estabelecerem os seus cronos mais rápidos. Uma volta de saída, uma nova volta de aquecimento dos pneus, uma volta rápida, uma volta de desaceleração e uma volta rápida, que permite melhorar os seus tempos anteriores. Foi a melhor forma que a equipa encontrou para o bom e uniforme aquecimento dos pneus macios em qualificação.

Cada um vai à luta com aquilo que tem.