GP Austrália F1, Mercedes continua em ‘experiências’: “tentar compreender melhor este carro” | AutoSport

Decorridos que estão os treinos livres do GP da Austrália de F1, terceiro GP do ano e a Mercedes continua a fazer experiência com o seu W15, a maior parte delas…tiros ao lado. A ideia da Mercedes é continuar a aprender e a aprofundar os seus conhecimentos sobre o W15. Hoje, estes testes incluíram uma variedade de alterações de afinação tanto no FP1 como no FP2, enquanto a equipa completava o seu programa com os pneus macios e médios. George Russell foi de longe o mais feliz dos dois pilotos da equipa, com o equilíbrio geral do carro, terminando o FP2 em sexto lugar. Lewis Hamilton, como escrevemos AQUI sentiu-se bem menos confortável pois a equipa foi por um caminho totalmente errado entre as sessões.

A equipa, tanto na pista como em Brackley, está agora a analisar os dados e vai tentar encontrar melhorias antes de regressar à pista no sábado de manhã, mas o problema é que fizeram duas sessões e só um dos pilotos tem um caminho minimamente correto.

Para Andrew Shovlin, Diretor de Engenharia: “Tivemos uma boa sessão de FP1. As alterações que fizemos para melhorar o nosso desempenho em curva a alta velocidade e reduzir o ressalto depois da Arábia Saudita parecem ter sido um bom passo na direção certa. No geral, o carro estava a sentir-se bastante bem.

Infelizmente, o FP2 não foi tão bom. O Lewis sentiu que tínhamos ido na direção errada com as nossas alterações. Frustrantemente, não foram rápidas a desenrolar-se, pelo que ele teve de viver com isso durante toda a sessão. O George achou o carro um pouco mais complicado nas condições mais ventosas do FP2 em comparação com o início do dia. Podíamos ter terminado um pouco mais acima na tabela de tempos se ele não tivesse sofrido alguns danos. No geral, é claro que temos trabalho a fazer durante a noite para melhorar o carro”, disse.

Já George Russell insiste na aprendizagem que cada volta no carro dá à equipa: “Hoje estivemos a forçar os limites e tive alguns ‘momentos’. Mas no final estava tudo sob controlo. A primeira sessão foi muito equilibrada e a segunda foi um pouco mais ‘espaçada’. Estava a preparar uma volta muito boa na minha última tentativa com o pneu macio, mas acabei por abrir a trajetória nas duas últimas curvas e sofri alguns danos ligeiros na asa dianteira. Sem isso, penso que teríamos terminado a sessão em P3. Estamos a tentar compreender melhor este carro e fizemos algumas alterações depois da Arábia Saudita. Cada volta é muito valiosa, pois aprendemos mais sobre o carro e tentamos colocá-lo no ponto ideal. A equipa na fábrica vai trabalhar arduamente no simulador para obter mais desempenho do carro. Vamos ver o que nos reserva o dia de amanhã. Quando se chega ao dia seguinte, muitas vezes as coisas podem ser muito diferentes”.

FOTO Mercedes/LAT Images