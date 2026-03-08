GP Austrália F1, McLaren perde fulgor na estreia da nova era

A McLaren iniciou a defesa do título em 2026 com um fim de semana australiano marcado por contraste: um carro destruído antes sequer de chegar à grelha e um quinto lugar de Lando Norris que expôs o atual défice face a Mercedes e Ferrari. Num contexto em que as novas unidades motrizes parecem favorecer as equipas de fábrica, a estrutura de Woking surge, entre os “grandes quatro”, como a que menos ameaçou a frente em testes e em Melbourne.

Oscar Piastri viu a sua estreia caseira arruinar‑se ainda na volta de instalação. O australiano, que partia de quinto, perdeu o controlo à saída da Curva 4, depois de uma combinação de pneus frios, uso de corretor e entrega de binário superior à sentida em qualificação, acabando nas barreiras e deixando um vazio visível na grelha. O próprio admitiu que o desfecho foi “desapontante” e “não a forma como queria começar a época”, sublinhando que a equipa irá rever tudo e regressar à carga na China, lamentando não ter podido correr perante o público local.

Norris segura Verstappen, mas assume “grande trabalho pela frente”

Lando Norris salvou um quinto lugar, recorrendo a uma estratégia de duas paragens e a uma gestão cuidada de pneus na fase final para manter atrás um Max Verstappen em recuperação desde o 20.º posto. O campeão em título considerou o resultado “bom” nas circunstâncias, defendendo que a equipa “maximizou o que era possível”, mas reconheceu que “a diferença para os da frente é bastante grande” e que há “muito trabalho a fazer”, algo que já antecipava antes do fim de semana.

Norris destacou como positivo o facto de ter conseguido defender‑se de Verstappen “mesmo ele tendo muito mais andamento”, apontando a boa gestão estratégica e de pneus como fatores decisivos para proteger a posição. Admitiu, porém, que a McLaren precisa de entender melhor “onde está a perder tempo para os da frente” e como pode “abordar melhor o fim de semana”, avisando que se perspetiva “uma época longa e dura”, embora acredite que a equipa parte de “uma base razoável” para evoluir.

Stella aponta limitações no motor e no apoio em curva

O diretor de equipa, Andrea Stella, descreveu como “uma pena” enfrentar o Grande Prémio com apenas um carro após o acidente de Piastri, reiterando que a combinação de baixa temperatura de pneus, torque inesperado e passagem pelo corretor esteve na origem do despiste, algo particularmente penalizador “numa corrida em casa”.

Em relação à prova, Stella considerou “muito importante” terminar com Norris para recolher o máximo de dados sob o novo regulamento e elogiou a forma como o britânico se adaptou a diferentes cenários e batalhou com o Red Bull de Verstappen. Ainda assim, sublinhou que a McLaren terminou “a alguma distância do líder” e foi claro quanto ao diagnóstico: há “performance por encontrar” na exploração da unidade motriz Mercedes e na melhoria do apoio em curva, depois de também ter perdido tempo no primeiro stint atrás dos Racing Bulls.

O engenheiro agradeceu o trabalho das equipas em Woking, em pista e da HPP, garantindo que tudo o que foi aprendido em Melbourne será utilizado para chegar “mais forte” à China, numa fase em que a McLaren procura evitar que o momento de ascensão da Mercedes se consolide à custa de uma perda de protagonismo própria sob o novo livro de regras.

FOTO MPSA Agency