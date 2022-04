GP Austrália F1: McLaren melhorou | AutoSport

Desde a sua má prestação no GP do Bahrein, fruto duma má experiência com o eixo dianteiro, a McLaren tem dado passos em frente e, embora sejam pequenos, a melhoria na compreensão do seu McLaren MCL36 levou-os hoje a ficar em quinto e oitavo no primeiro treino livre com Lando Norris a 1.072s de Carlos Sainz, com Daniel Ricciardo em oitavo a 1.349s, enquanto no segundo treino, Norris ficou a 1.122s de Charles Leclerc, no oitavo lugar enquanto Daniel Ricciardo foi 10º a 1.225s.

Não é ótimo, mas são sinais que os podem levar a disputar não só o Q3, mas também andar na luta por pontos no domingo.

É uma boa notícia para os adeptos locais, que sonham com um bom resultado para o seu herói, Daniel Ricciardo. Para já o australiano foi tímido em relação às suas expectativas para este fim-de-semana, apesar dos carros cor-de-laranja mostrarem um ritmo que poucos esperavam. Ao longo de uma volta, parecem ter o sexto carro mais rápido, mas se Lando Norris tivesse ‘engatado’ todos os seus melhores sectores, ele teria sido o sexto mais rápido de todos. Nunca é fácil um piloto ser perfeito e melhorar em todos os setores da pista.

O ritmo da corrida é um pouco menos impressionante, com a McLaren a ser a segunda equipa mais lenta nas retas, mas ambos os pilotos sentem-se razoavelmente confiantes com o carro. Vamos ver como corre amanhã, de modo a perceber as perspetivas para a corrida.