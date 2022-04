GP Austrália F1: McLaren com ‘nova vida’ | AutoSport

Não é novidade para ninguém que a época da Fórmula 1 não começou bem para a McLaren, que esperava que com esta nova era, se pudesse aproximar ainda mais da frente, tal como fez a Ferrari, que depois de ter lutado com a McLaren o ano passado pelo terceiro lugar dos Construtores, está este ano a lutar com a Red Bull pelo primeiro.

Mas as duas primeiras corridas do ano foram difíceis para os homens de Woking, não tendo Lando Norris nem Daniel Ricciardo conseguido chegar à Q3 no Bahrein ou na Arábia Saudita, e a sétima posição de Lando Norris em Jidá foram os seus únicos pontos até agora.

Mas em Melbourne a equipa parece ter desbloqueado algum ritmo no McLaren MCL36, com Lando Norris a liderar as tabelas de tempos no treino final antes de assegurar o quarto lugar na qualificação – à frente de ambos os Mercedes – enquanto Daniel Ricciardo foi sétimo.

Vamos ver se na corrida a McLaren consegue traduzir a velocidade que está a mostrar num ritmo de corrida que lhe permita o melhor resultado do ano e a definitiva aproximação à frente.