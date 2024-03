GP Austrália F1, Max Verstappen: Ritmo no Q3 foi “inesperado” | AutoSport

Max Verstappen reconheceu que o ritmo alto que proporcionou a conquista da pole position foi “um pouco inesperado”. O neerlandês disse estar “muito contente com o Q3. Senti-me muito bem em ambas as voltas e foi muito agradável. mas o fim de semana foi um pouco complicado até agora. Conseguimos estar fortes no fim, por isso estou muito contente”.

Max Verstappen soma mais uma pole position na Fórmula 1, depois de bater os dois pilotos da Ferrari, que mostraram um forte andamento, tanto nos treinos como nos segmentos anteriores à decisão da primazia na grelha de partida, e o seu companheiro de equipa. Desta forma, o piloto neerlandês arranca do primeiro posto da grelha na corrida do Grande Prémio da Austrália.

