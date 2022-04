GP Austrália F1, Max Verstappen: “não houve uma única volta em que tivesse estado confiante” | AutoSport

Max Verstappen (Red Bull RB18) vai arrancar da segunda linha da grelha de partida atrás de

Charles Leclerc (Ferrari F1-75), depois duma qualificação em que voltou a mostrar-se desconfortável com o carro, apesar desta ter sido a segunda sessão em que mais perto ficou da frente. No primeiro treino livre terminou a 0.820s dos Ferrari, na segunda a 0.245s, mas depois piorou. No terceiro treino livre ficou a 0.692s da frente e agora a 0.286s: “não foi bom, ainda não me consegui sentir confortável no carro todo o fim de semana até aqui não houve uma única volta em que tivesse estado confiante, tenho estado a ‘lutar’. Claro que ser segundo é bom, mas não tenho sentido bem para ir mais aos limites, vamos tentar analisar o porquê”, começou por dizer Max Verstappen no fim da qualificação, que está quanto ao ritmo de corrida: “em ritmo de corrida tudo estabiliza um pouco, mas para mim o carro está muito imprevisível, inconstante, claro que estou contente por ser segundo mas como equipa queremos mais…”, disse Max Verstappen que vai partir da primeira linha da grelha um pouco atrás de Charles Leclerc.