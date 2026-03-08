GP Austrália F1, Max Verstappen: “Eu adoro correr, mas há um limite para tudo”

Max Verstappen espera que as críticas generalizadas aos regulamentos de 2026 da Formula 1 levem a FIA a tomar medidas após o Grande Prémio da Austrália. O piloto da Red Bull Racing considera que a nova geração de carros está a afastar-se do espírito tradicional da categoria.

Vários pilotos já demonstraram desagrado com o novo conceito. Verstappen tem sido um dos críticos mais vocais desde a pré-temporada, chegando a comparar a nova Fórmula 1 a “Formula E com esteróides” e a classificá-la como “anti-corridas”.

O tetracampeão mundial acredita que a reação negativa de pilotos e fãs poderá pressionar a FIA e a própria Fórmula 1 a rever alguns aspetos do regulamento ainda durante a temporada.

Max Verstappen explicou que a crítica não surge por simples contestação:

“Eu adoro correr, mas há um limite para tudo. Acho que a FIA e a Fórmula 1 estão dispostas a ouvir, mas espero que haja ação. Não sou só eu a dizer isto — há muitas pessoas a dizer o mesmo. Sejam pilotos ou fãs, todos queremos o melhor para o desporto. Não estamos a criticar só por criticar.”

Apesar disso, o neerlandês acredita que as mudanças necessárias não serão simples:

“Não são pequenos ajustes que vão resolver isto. Espero que ainda durante este ano possamos encontrar algumas soluções diferentes para tornar isto mais agradável para todos.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA