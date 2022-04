GP Austrália F1, Max Verstappen: “estou aqui para correr, não para entreter a multidão” | AutoSport

Em declarações a Ian Ransom, jornalista da Reuters, já na Austrália, Max Verstappen diz que não pretende ‘distrair-se’ muito com eventos durante os fins-de-semana de Grandes Prémios, preferindo entreter as multidões em pista. A ideia é concentrar-se totalmente no seu trabalho diário como piloto, impedindo demasiadas distrações: “estou aqui para correr, não para entreter a multidão. Ainda me lembro do que sofria aqui o Daniel (Ricciardo) quando éramos colegas de equipa, e vi-o muitas vezes aflito com os horários no seu Grande Prémio de ‘casa’. Sempre tive pena dele porque estava sempre tão ocupado”, disse Verstappen.