GP Austrália F1: Max Verstappen esteve imparável | AutoSport

Com exceção para todas as incidências da corrida e de um mau arranque na primeira partida do GP da Austrália, Max Verstappen esteve sempre a um nível superior dos restantes pilotos. A parceria com o bem construído RB19 faz com que o neerlandês esteja imparável e não fosse a confusão final, venceria com uma margem confortável.

Depois de ter ultrapassado Lewis Hamilton, na volta 12, Verstappen foi aumentando a sua vantagem sobre o resto do pelotão, chegando a ter mais de 11 segundos de diferença para o segundo classificado. Cometeu um erro que o levou a sair de pista na última curva, mas o pior que lhe aconteceu foi perder cerca de 4 segundos da margem confortável que tinha.

O carro não mostrou qualquer problema e ficou provado que o que aconteceu a Sergio Pérez na qualificação foi um caso isolado que não comprometeu a fiabilidade do RB19 durante a corrida em nenhum dos dois monolugares.

Verstappen cimentou a sua liderança no campeonato e apesar das equipas adversárias estarem a trabalhar no desenvolvimento dos seus carros para encurtar a margem para a Red Bull, a diferença de ritmo dos RB19 para os restantes é enorme.

