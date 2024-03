GP Austrália F1, Max Verstappen e o abandono: “não importa, desde que ganhe o campeonato” | AutoSport

“Pudemos ver logo nos dados assim que as luzes se apagaram, o travão traseiro direito simplesmente bloqueou “, explicou Verstappen à Sky Sports F1. “A temperatura continuou a subir, era basicamente como pilotar com o travão de mão puxado, sentia o carro muito estranho em algumas curvas, muito brusco” começou por explicar dizendo depois que mais dia menos dia iria ter um problema. Foi agora, e este abandono impede-o de igualar seu próprio recorde de vitórias consecutivas: “não importa, desde que ganhemos o campeonato, isso é o mais importante”.

A liderança de Verstappen no campeonato não foi afetada significativamente, pois continua na frente, agora apenas quatro pontos na frente de Charles Leclerc, com Verstappen a assegurar que este abandono não compromete a luta pelo título. A sua reação serena, mostra que a sua maturidade como piloto está já ao nível da rapidez que apresenta em pista. Não denota um ponta de nervosismo, sequer:

Nas entrevistas, Verstappen reconheceu a chance perdida de vitória, mas priorizou a conquista do campeonato para além de demonstrar confiança na correção do problema por parte da Red Bull.

Max Verstappen percebeu bastante cedo que não iria muito longe nesta corrida, pois logo quando as luzes se apagaram, o travão traseiro direito do seu Red Bull RB20 bloqueou e o neerlandês já sabia que não iria longe. Depressa o sobreaquecimento do travão comprometeu a dirigibilidade do carro e este converteu-se no primeiro abandono de Verstappen em dois anos. 43 corridas depois.

