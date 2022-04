GP Austrália F1, Max Verstappen: “É importante terminar as corridas” | AutoSport

Max Verstappen sofreu o seu segundo abandono em três corridas da época 2022 do campeonato do mundo de Fórmula 1. O neerlandês e campeão em título, depois de uma falha técnica no seu Red Bull, teve de encostar o RB18 na curva 2 junto de um posto dos comissários de pista, quando era o segundo classificado do GP da Austrália. Apesar de já ter vencido uma prova este ano, Verstappen encontra-se agora a 46 pontos do líder do campeonato e principal adversário no início da época, Charles Leclerc, e ocupa o sexto posto da classificação entre os pilotos.

Verstappen mostrou-se frustrado com o que aconteceu em Albert Park durante a corrida e salientou que a Red Bull não se pode dar ao luxo de ter tantos abandonos se quiser vencer.

“Estamos muito atrás”, admitiu Verstappen no final da corrida. “Não quero sequer pensar na luta do campeonato neste momento. É mais importante terminar as corridas”.

O piloto neerlandês concedeu ainda que antes do abandono, a situação não foi a ideal, perdendo muito terreno para o Ferrari de Charles Leclerc. “Hoje foi novamente um dia mau. Não tivemos ritmo. Estava apenas a gerir os meus pneus para os levar até ao fim. Sabia que não podia lutar contra Charles [Leclerc], por isso não valia a pena pressioná-lo. Nem sequer terminamos a corrida, por isso é frustrante e inaceitável”.

Verstappen terminou dizendo que: “se quisermos lutar pelo título, estas coisas não podem acontecer”, referindo-se aos problemas de fiabilidade no Red Bull RB18. O abandono de hoje pode resultar novamente de uma questão no fornecimento de combustível do carro.