GP Austrália F1: Max Verstappen critica Safety Car da Aston Martin | AutoSport

Não terá sido por causa da entrada do Safety Car que o monolugar da Red Bull, com Max Verstappen aos comandos, terá cedido durante a corrida do GP da Austrália, mas o piloto neerlandês não deixou de criticar aquilo que diz ser um Safety Car que parece uma tartaruga. Para Verstappen, o modelo da Aston Martin, que partilha as funções de Safety Car com o Mercedes AMG GT Black Series, tem dificuldades em acompanhar os monolugares e torna-se muito lento.

“O Safety Car foi tão lento. Parecia uma tartaruga. Inacreditável! Com aquele carro, para conduzir 140 [Km/h] na reta oposta, onde já não havia nenhum carro danificado, não percebo porque é que temos de conduzir tão devagar”.

Verstappen, correndo em segundo lugar atrás do eventual vencedor da corrida na Ferrari, Charles Leclerc, nas duas ocasiões em que o carro de segurança foi exigido, acrescentou: “Temos de investigar. Com certeza, o Safety Car da Mercedes é mais rápido por causa da aerodinâmica. O Aston Martin é realmente lento. Precisa definitivamente de mais aderência, porque os nossos pneus estavam muito frios. Fomos para a última curva, consegui ver Charles [Leclerc] em subviragem. Por isso, fiquei tipo ‘Está bem, vou recuar um pouco mais’ e tinha uma trajetória melhor. É terrível a forma como estamos a conduzir atrás do Safety Car neste momento”.

Não foi apenas o piloto da Red Bull que teceu críticas ao Aston Martin Vantage. George Russell explicou que: “Não temos problema com o Safety Car da Mercedes. É cinco segundos mais rápido do que o Safety Car da Aston Martin, o que é substancial”.