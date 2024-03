GP Austrália F1: Max Verstappen bate Carlos Sainz e alcança a pole position | AutoSport

Max Verstappen acabou por ser o piloto mais rápido no último segmento da qualificação do Grande Prémio da Austrália, apesar da forte concorrência dos dois pilotos da Ferrari, conquistando a 35ª pole position da carreira na Fórmula 1.

O neerlandês esteve sempre na liderança da tabela de tempos desde a sua primeira volta rápida, tendo ainda melhorado na última tentativa, terminando a qualificação com a marca 1:15.915s.

Enquanto Charles Leclerc teve de abortar a volta na sua última tentativa, Carlos Sainz assegurou um lugar na primeira fila da grelha de partida, relegando Sergio Pérez para o terceiro lugar.

Os Ferrari voltaram a ser o mais rápidos nos primeiros instantes do decisivo Q3, mas max Verstappen saltou para a liderança no final da primeira volta rápida, com a marca de 1:16.048s, deixando Carlos Sainz a 0.283s e Charles Leclerc a 0.410s.

Ainda na primeira tentativa de volta rápida, Fernando Alonso teve de seguir pela caixa de gravilha na curva 6, ficando sem qualquer tempo registado.

Enquanto a equipa verificava o monolugar do piloto espanhol, o seu companheiro de equipa Lance Stroll saiu para a pista pela primeira vez, rodando sozinho no Albert Park. O piloto canadiano perdeu algum tempo entre as curvas 9 e 10, tendo que corrigir para segurar o AMR24.

Por esta altura, os pilotos regressavam à pista para a última tentativa para alcançar a pole position. Max Verstappen melhorou o seu anterior registo, com 1:15.915s. Sainz fez apenas melhor do que Sergio Pérez, passando a ocupar o segundo posto da tabela de tempos, enquanto Charles Leclerc abortou a sua última tentativa, ficando com o quinto tempo do Q3, uma vez que Lando Norris melhorou o seu tempo, subindo ao quarto posto.

Oscar Piastri ficou à frente de George Russell, ao mesmo tempo que Yuki Tsunoda conseguiu um bom resultado para si e para a RB, alcançando o oitavo posto da grelha de partida, à frente de Lance Stroll e Fernando Alonso.

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool