GP Austrália F1, Max Verstappen: “amanhã teremos um bom carro para a corrida” | AutoSport

Max Verstappen conquistou a pole position para o GP da Austrália depois de ter sido o piloto mais rápido em todas as fases da sessão de qualificação. O piloto neerlandês teve um pequeno erro na sua primeira tentativa de volta rápida na Q3, mas foi ainda muito a tempo para resolver a questão, entrando no segundo 16 e mantendo a superioridade perante o resto do pelotão.

“A última volta foi muito boa. Durante todo o fim de semana tem sido difícil colocar temperatura nos pneus e poder forçar o ritmo desde início, mas funcionou tudo na Q3. Estou feliz com aquela volta e obviamente, muito contente pela pole position. Estou ansioso pela corrida de amanhã”.

O piloto da Red Bull, que se tinha queixado de algumas questões com a caixa de velocidades durante a qualificação, afastou por completo qualquer problema mais grave e que o possa prejudicar na corrida, afirmando tratar-se de pormenores que têm de ser afinados.

“Penso que amanhã teremos um bom carro para a corrida, novamente com alguma atenção aos pneus para os manter em bom estado”, acrescentou Verstappen que disse querer vencer o Grande Prémio da Austrália pela primeira vez, depois de já ter subido ao pódio no circuito de Albert Park.