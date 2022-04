GP Austrália F1: Max Verstappen abandona corrida | AutoSport

Surpreendente! Max Verstappen teve de parar o Red Bull RB18 em pista depois do seu engenheiro o informar disso. Algum problema no monolugar, talvez caixa de velocidade, obrigou à desistência do neerlandês, quando este estava no segundo posto da classificação.

Charles Leclerc lidera agora com uma vantagem muito confortável para Sergio Pérez, depois de um curto período de Safety Car. George Russell é o terceiro classificado.

Max Verstappen is OUT of the race!!! ❌



