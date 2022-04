GP Austrália F1, Mattia Binotto: “Vou gostar de ver Carlos Sainz a lutar com Charles Leclerc” | AutoSport

Carlos Sainz está a ficar para trás nas contas do título e não tem conseguido acompanhar o andamento de Charles Leclerc. No entanto, Mattia Binotto está ansioso por ver Sainz na luta com Leclerc e admitiu que vai gostar de ver a luta entre ambos, numa mensagem de motivação para o piloto espanhol, que teve um mau fim de semana:

“Eles são livres para lutar”, disse Binotto à Sky Sports F1 sobre a sua dupla de pilotos. “Isso é importante para nós. Penso que para o Carlos a situação vai melhorar, tanto com a velocidade como com o ritmo e ele vai voltar ao topo. Desfrutarei, então, das trocas de posição [entre os dois]. Ele está certamente decepcionado com o que aconteceu e nós compreendemos essa deceção”, disse Binotto. “Era importante provar que seria rápido aqui na Austrália e ele foi rápido na sexta-feira e novamente no sábado de manhã. Depois, com a qualificação e a corrida, talvez tenha tido um pouco de azar. Houve um problema com o volante na grelha. Estas coisas não deviam acontecer, mas acontecem. Mas eu conheço Carlos e ele voltará e voltará bastante forte. Estou agora ansioso por Imola para ver a sua velocidade novamente”.