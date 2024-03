GP Austrália F1: Logan Sargeant fica de fora, confirmou Williams | AutoSport

Confirma-se a má notícia para a Williams logo a abrir o fim de semana do Grande Prémio da Austrália. A equipa de Grove anunciou que Alexander Albon vai utilizar o chassi que conduzido por Logan Sargeant nos dois primeiros treinos durante a prova, ficando o piloto norte-americano de fora.

Confirmada a decisão da Williams, o chefe de equipa James Vowles sublinha que “é inaceitável na Fórmula 1 moderna não temos um chassi sobressalente, mas é o reflexo de como nos atrasamos no inverno e ilustra porque precisamos de passar por mudanças significativas para nos colocarmos numa melhor posição no futuro”.

Afirmando que foi uma “decisão muito complicada de tomar”, Vowles agradece em comunicado o sacrificio de Logan Sargeant, afirmando que o norte-americano é um “verdadeiro jogador de equipa”. O responsável termina por dizer que a Williams não se colocará novamente em situação idêntica.

Alex Albon bateu forte nas proteções do circuito de Albert Park no primeiro treino livre do GP da Austrália e comprometeu seriamente o chassis do seu Williams FW46. O anglo-tailandês perdeu o controle do carro após sair de uma curva, bateu no muro e causou grandes danos ao seu carro e com uma batida tão forte, a Williams passou a correr o risco de não ter carro para o restante do GP da Austrália, o que realmente se verificou.

Albon admitiu o erro e explicou logo que “não há muito que possa ser recuperado” de um carro destruído, e que seria “complicado” para a Williams fazer as repeações necessários após o forte acidente: “Eu estava apenas a forçar um pouco, mas fui longe demais, ataquei demasiado o corretor a frente levantou, e eu pensei vou deixar o carro pousar, mas quando aterrei, o carro bateu com o fundo e o corretor cuspiu-me para a parede. É frustrante, claro, e obviamente sinto-me mal por todos na fábrica e aqui na pista”.