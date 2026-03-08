GP Austrália F1: Lindblad estreia‑se nos pontos e eclipsa Lawson na Racing Bulls

Arvid Lindblad assinou um oitavo lugar altamente convincente no seu primeiro Grande Prémio de Fórmula 1, em Melbourne, destacando‑se como a figura do fim de semana na Racing Bulls, enquanto o colega de equipa Liam Lawson teve uma corrida comprometida por problemas de arranque e de gestão de energia que o deixaram apenas em 13º.

O britânico de 18 anos, com apenas uma época ‘irregular’ de Fórmula 2 no currículo, qualificou‑se no top 10 e aproveitou de forma oportunista o caos da partida para se colocar provisoriamente em terceiro na primeira volta, antes de estabilizar no grupo da frente e gerir a prova até aos primeiros pontos da carreira. Lawson, por seu lado, viu o seu RB ‘travar’ na grelha, ficando parado vários segundos e caindo de imediato para fora da zona pontuável, sem conseguir, mais tarde, recuperar.

Lindblad mostra agressividade controlada e “quase no máximo” do carro

No rescaldo, Arvid Lindblad descreveu como “um bocado louco” ter surgido em terceiro na volta inicial, sublinhando que mostrou a todos que, sempre que houver oportunidade, “não vai hesitar em meter o carro” na luta. O britânico disse ter “gostado muito do fim de semana” e admitiu que haveria “uma ou outra coisa” na gestão da corrida a fazer melhor, mas considerou que, em termos gerais, foi “muito positivo”.

Lindblad afirmou ainda que esteve “perto de tirar o máximo do carro em todas as sessões” e garantiu estar “muito satisfeito” com o resultado, olhando já para a China como próxima oportunidade para consolidar o arranque promissor.

Lawson condicionado por falha no arranque e problemas de energia

Liam Lawson explicou que, do seu lado, a partida foi “extremamente frustrante”, relatando que as luzes se apagaram muito depressa e que, apesar de sentir ter “acertado na reação e no procedimento”, o carro “não se mexeu” por perda súbita de potência. Segundo o neozelandês, o monolugar só voltou a responder ao fim de cerca de cinco segundos, deixando‑o quase parado na grelha e comprometendo o resto da prova.

Lawson revelou ainda que, sempre que se aproximava de outro carro, a gestão de energia “não funcionava corretamente” e perdia potência em vez de a ganhar, descrevendo a corrida como “uma grande curva de aprendizagem” com os novos carros. Ainda assim, considerou que o ritmo “foi bastante aceitável” quando conseguiu rodar em ar limpo.

Permane elogia “fim de semana quase perfeito” e aponta melhorias

O diretor de equipa, Alan Permane, classificou o desempenho de Lindblad como “uma grande corrida e um fim de semana quase perfeito”, salientando que os pontos na estreia são “plenamente merecidos”. Reconheceu que a Racing Bulls “não foi suficientemente rápida” para manter Oliver Bearman atrás até ao fim, mas elogiou o comportamento do carro e defendeu que a equipa precisa de analisar a relação entre o andamento de qualificação e o de corrida para perceber onde poderia ter feito melhor.

Sobre Lawson, Permane descreveu o problema de potência na partida como “infeliz”, sublinhando que o piloto fez “o melhor possível” para gerir a situação. O britânico considerou o resultado “muito bom para toda a equipa”, após um inverno de trabalho intenso, e deixou um agradecimento especial à Red Bull Ford Powertrains por “um fim de semana de corrida realmente fantástico”, garantindo que a estrutura está focada em aprender em cada prova para continuar a lutar por pontos de forma consistente.

