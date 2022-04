GP Austrália F1, Lewis Hamilton: “George Russell está a fazer um trabalho incrível” | AutoSport

Lewis Hamilton pareceu algo desagradado com o rumo dos acontecimentos na corrida em Melbourne, com o britânico a ficar atrás do seu colega de equipa, George Russell depois da segunda entrada do Safety Car em pista. Mas nas declarações aos media, Hamilton fez questão de elogiar Russeell.

“É um resultado surpreendente para nós como equipa”, disse Hamilton à Sky Sports F1 depois de ter ficado em quarto lugar. “Embora não tenhamos necessariamente melhorado o carro nestas três corridas, penso que extraímos o máximo de pontos que podíamos. Obter este resultado é ótimo. Este fim-de-semana, tivemos muitos momentos difíceis com o carro, por isso, chegarmos ao quinto e sexto lugar na qualificação e progredirmos como fizemos é muito bom. Não esperávamos o terceiro e quarto lugares”.

“Não podia lutar pelo terceiro porque o motor estava a sobreaquecer, por isso tive de levantar o pé”, disse ele, antes de elogiar Russell. “É incrível. Ele fez um trabalho incrível hoje, ele teve um grande ritmo. Ele tem sido muito sólido nestas três primeiras corridas e está a trabalhar muito bem. Ele está a fazer um trabalho incrível. Eu vi um pouco da sua luta com o Pérez e gostava de ter podido participar, mas vamos pegar nestes pontos e continuar a forçar”.

“Faltam 20 corridas”, disse ele. “Se pensarmos de forma realista, com a forma como o desporto se desenvolve, as equipas de topo geralmente desenvolvem-se a um ritmo semelhante. Será esse o caso com este novo carro? Quem sabe. Mas espero realmente que possamos entrar na luta em breve. Mas a cada melhoria que fizermos, a Ferrari e a Red Bull darão provavelmente o mesmo tipo de passo, por isso não vai ser fácil. A distância é bastante grande neste momento, mas há um longo caminho a percorrer”.