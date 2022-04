GP Austrália F1: Lewis Hamilton explicou o “colocaram-me numa posição difícil” | AutoSport

Não passou despercebido a muito a mensagem de Lewis Hamilton para o seu engenheiro, Pete Bonnington, onde o inglês diz: “colocaram-me numa posição difícil”, depois de chegar à traseira do monolugar de George Russell. Muitos entenderam a mensagem duma forma, mas Lewis Hamilton explicou que a razão era outra.

Depois de um terceiro e quarto lugar no GP da Austrália, Lewis Hamilton elogiou a equipa e aproveitou também para explicar a mensagem de rádio ouvida na emissão televisiva: “vocês colocaram-me numa posição realmente difícil”, mas quando lhe perguntaram depois se estava zangado com a equipa por ter permitido que Russell se antecipasse a ele, Hamilton disse que não era esse o seu objectivo, e explicou que tinha a ver com um problema com o seu carro: “Não podia lutar pelo terceiro lugar porque o motor estava sobreaquecido, pelo que tive de ‘recuar’. Só tinha de ficar atrás, mas conseguimos máximo de pontos que podíamos como equipa e isso é ótimo”, explicou, referindo também que depois do quinto e sexto lugar na qualificação: “não esperávamos ter um terceiro e um quarto na corrida”.