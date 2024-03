GP Austrália F1, Lewis Hamilton: “este carro ‘mexe-me’ com a cabeça” | AutoSport

Depois de ter sido eliminado na Q2, Lewis Hamilton ‘atira-se’ ao seu Mercedes com Toto Wolff a afinar pelo mesmo diapasão, a dizer que “não é suficientemente bom. Terceira qualificação do ano, terceira vez que é batido por George Russell, desta feita nem à Q3 chegou. Nova má qualificação para Lewis Hamilton, que ao contrário do seu colega de equipa – que não tem feito muito melhor – voltou a ficar para trás, mostrando-se extremamente frustrado com o W15 após a qualificação para o Grande Prémio da Austrália. Desde cedo se percebeu que a Mercedes não se sentiu confortável no circuito de Albert Park durante todo o fim de semana e tanto George Russell como Hamilton estiveram à beira da eliminação da Q2. ‘Tocou’ a Hamilton depois de melhorias tardias de Lance Stroll e Yuki Tsunoda o atirarem para fora do top 10, com o inglês a começar o GP da Austrália em 11º na grelha.

Falando à Sky Sports F1: “senti-me muito bem no TL3 e foi estranho porque estávamos mesmo ali com estes tipos e não percebemos bem porquê. Mas depois, na qualificação, foi apenas mais uma inconsistência no carro, o que ‘mexe’ com a minha cabeça”, disse Hamilton, que explana toda a sua frustração com o carro: “O George fez um bom trabalho hoje. Só tenho de tentar fazer um melhor trabalho amanhã”, concluiu Hamilton, mostrando-se, ele e a equipa quase completamente à ‘nora’ com o carro, apesar dos dois pilotos continuarem a dizer que este tem potencial. Pelos vistos não sabem é desbloqueá-lo.