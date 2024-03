GP Austrália F1: Lewis Hamilton está preocupado após o 18º lugar no TL2 | AutoSport

Lewis Hamilton expressou as suas preocupações após um desempenho menos conseguido durante a segunda sessão de treinos livre do Grande Prémio da Austrália. Com um dececionante 18º lugar na tabela de tempos, Hamilton fez uma avaliação sincera do seu desempenho, reconhecendo que esta foi a altura em que menos confiante se sentiu ao volante do Mercedes W15.

A admissão sublinha as dificuldades que o britânico teve durante a sessão de treinos em Melbourne. “É óbvio que não me sinto muito bem. Foi uma das piores sessões que provavelmente já tive em muito tempo”, explicou Hamilton. “No geral, a primeira sessão foi muito boa, na minha primeira saída para a pista o carro foi o melhor de sempre, mas depois foi piorando cada vez mais. Fiz algumas alterações, fizemos algumas grandes alterações para a segunda sessão, mas foi difícil”.

Assegurando que “depois daquela sessão, sinto-me o menos confiante que alguma vez me senti com este carro”, Lewis Hamilton sublinhou que houve “aspetos positivos” que podem ser retirados da primeira sessão de treinos livres.

Ao mesmo tempo, Toto Wolff, revelou que as alterações realizadas entre treinos não correram como desejado no carro de Lewis Hamilton, admitindo que o W15 já mostrou “desempenho antes e não quero voltar atrás e dizer que não somos bons com estes regulamentos, porque temos tudo o que precisamos para nos superarmos e vamos fazê-lo”.

Foto: LAT Images/Mercedes