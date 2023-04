GP Austrália F1, Lewis Hamilton: “é incrível estarmos tão perto da Red Bull” | AutoSport

À semelhança de George Russell, também Lewis Hamilton se mostrou surpreendido pela prestação na qualificação do GP da Austrália e por terem ficado tão próximos da Red Bull. O piloto vai arrancar do terceiro lugar da grelha, tendo ao seu lado Fernando Alonso.

“Foi totalmente inesperado”, disse Hamilton. “Estou muito orgulhoso da equipa. George [Russell] fez um trabalho espantoso hoje, por isso, para nós, estarmos nas duas primeiras filas [da grelha] é um sonho”. Hamilton continuou, dizendo que “estamos todos a trabalhar o mais possível para voltarmos para a frente, por isso é incrível estarmos tão perto da Red Bull. Esperamos que amanhã possamos dar alguma luta e esperamos que o tempo esteja bom. Estou muito grato por esta posição e vou trabalhar o mais que puder amanhã”. O piloto da Mercedes ainda acrescentou que o seu objetivo é alcançar o primeiro lugar na corrida, explicando que “vou esperar e tentar, como no meu primeiro dia aqui em 2007, na curva 1… não sei se alguém se lembra, mas espero que possamos fazer isso”.

Foto: Steve Etherington