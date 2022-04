GP Austrália F1, Lando Norris: “Se fôssemos de novo para o Bahrein, o resultado seria o mesmo” | AutoSport

A McLaren conseguiu um bom resultado em Melbourne, mas Lando Norris fez questão de colocar água na fervura. Segundo o piloto, não se trata de uma melhoria mas sim apenas a pista de Melbourne se adequar melhor às características do monolugar da McLaren. Norris referiu que se a equipa regressasse ao Bahrein, onde tiveram um fim de semana muito difícil, longe do ritmo ideal, o resultado seria o mesmo:

“A corrida foi algo física. É uma pista rápida que exige concentração. Não é uma pista fácil para os pneus. Foi uma corrida difícil, tivemos de gerir alguns problemas no carro, o que não foi o ideal, mas tivemos um bom ritmo. O meu arranque não foi bom porque não tive aderência suficiente. As rodas patinaram um pouco e isso fez com que perdesse algumas posições. Este fim de semana tive um mau arranque, no fim de semana passado tive um bom arranque. Hoje perdemos para os Mercedes mas eles tinham melhor ritmo que nós, por isso no fundo não perdemos muito.”

“Ainda não viramos a página. Temos ainda muito trabalho pela frente e se fossemos de novo para o Bahrein seríamos de novo 13º na qualificação. O carro é exatamente igual, o que é um problema. Entendemos porque fomos os mais rápidos, é uma pista mais rápida e adequa-se melhor ao nosso carro.”